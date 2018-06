Jean Seri è entrato in orbita Napoli, il ds Giuntoli pensa al centrocampista del Nizza per sostituire Jorginho

Jorginho è promesso sposo del Manchester City, come ha confermato Joao Santos parlando di accordo già trovato con il club inglese. Adesso manca quello tra i due club, motivo per cui il Napoli, già da qualche settimana ormai, si sta guardando intorno per identificare il successore ideale del playmaker italo brasiliano. Oltre al nome di Fabian Ruiz del Betis Siviglia, negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci che danno Seri del Nizza prossimo regalo per Carlo Ancelotti.

Parliamo di un calciatore meno dotato strutturalmente rispetto allo spagnolo, ma in grado di coprire il campo con una facilità irrisoria. Un prospetto importante che, non a caso, nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, era finito nelle mire del Barcellona. La Gazzetta dello Sport ha portato alla luce un interessante retroscena su Seri: il centrocampista avrebbe infatti rivelato a L’Equipe di avere delle unghie incarnite, che gli fanno male in ambienti con temperature fredde. Ecco che dopo la Costa Azzurra, non potrebbe che scegliere mete calde, e Napoli rientra perfettamente tra queste. Non c’è che dire, un trasferimento voluto con le unghie.