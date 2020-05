Gabriele Gravina ha parlato di un cambio di format per la stagione 2020/21 di Serie A: le dichiarazioni del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato la possibilità di introdurre un nuovo format per concludere la stagione 2020/21 di Serie A in tempo per gli Europei del 2021.

«Se il campionato sarà in grado di partire il 12 settembre, intensificheremo alcune date legate alla sosta invernale. Chiuderemo nei tempi giusti e previsti. L’articolo 218 del Dpcm, la norma Gravina, consente alla Federazione di adottare delle modalità di format differenti. L’auspicio è che si ripresa con le stesse modalità che conosciamo, ma siamo pronti a valutare soluzioni alternative», ha detto Gravina ai microfoni di Sky Sport.