Serie A, ecco il calendario che ci rovinerà l’estate (e l’autunno)

Giornata che ci regalerà il primo vagito della Serie A 2022-23: guida pratica al calendario del prossimo campionato

Non sarà un torrido e inutile venerdì di fine giugno, all’orizzonte ecco infatti il calendario della Serie A 2022-23 che verrà svelato a partire da mezzogiorno. Dunque un gustoso antipasto del nuovo campionato che tra meno di due mesi aprirà i battenti.

Già, perché ci attende un’estate ai minimi termini se consideriamo che la prima giornata andrà in scena nel fine settimana del 13 e 14 agosto. Insomma, invece del canonico Ferragosto tra spiaggia, mare e aperitivi ci toccheranno vecchi stadi infuocati e stucchevoli polemiche VAR. Poteva andare meglio.

E la stagione sarà poi infinita o quasi, l’ultima di campionato sarà infatti in programma il 4 giugno con la possibile appendice di uno spareggio Scudetto, novità fresca fresca in caso di arrivo a pari merito in vetta alla classifica.

Annata spezzata in due, ovviamente, con un’intensissima prima parte che ci proporrà ben quindici giornate fino a metà novembre, quando arriverà la sosta per i Mondiali che ci rovinerà anche l’autunno obbligandoci a guardare senza passione Qatar-Ecuador piuttosto che Galles-Iran. Sì, poteva andare decisamente molto meglio.