Calendario Serie A: sarà ancora Juve-Inter per lo scudetto?

Oggi è stato sorteggiato il calendario di Serie A che ha offerto spunti di riflessione in vista della nuova stagione

Si riparte con grandi aspettative e qualche apprensione, in attesa di tornare a riempire gli stadi i tifosi si possono consolare con l’intramontabile duello scudetto tra la Juve del debuttante Pirlo e l’Inter del veterano Conte. E una serie di variabili che potranno incidere anche più del previsto: dal Milan del “rinnovato” Ibra alla Lazio della Scarpa d’oro Immobile, all’Atalanta ancora orfana di Ilicic, ma le questioni più delicate rimangono fuori dal campo con il Covid-19 che proprio come l’anno scorso minaccia di mettere nuovamente in scacco il calcio italiano. Sarà una ripartenza ma non un ritorno alla normalità, per quello ci vorrà ancora tempo e pazienza, ma intanto godiamoci Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile, Ibrahimovic, Osimhen, Dzeko e magari Suarez (sognando Messi), in una serie A che non ha nulla da invidiare a Premier, Liga e Bundesliga.

La Juve debutta contro la Samp, partenza ad handicap con rinvio alla prima per Inter, Lazio e Atalanta, primo big match (Roma-Juve) il 26 o 27 settembre. E una data già cerchiata in rosso: il 16 maggio, Juve-Inter allo Stadium, stessa data del derby di Roma. La stagione sarà scandita da sei turni infrasettimanali e tre soste già programmate per gli impegni delle nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, e domenica 28 marzo 2021. La Juve punta il decimo scudetto consecutivo per riscrivere la storia, Conte sogna lo sgambetto, ma arrivare fino in fondo senza interruzioni sarebbe una grande vittoria per tutti.