Luigi De Siervo ha elogiato le qualità di Hakan Calhanoglu

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la conquista del titolo di MVP di dicembre da parte di Hakan Calhanoglu:

«Hakan Calhanolgu è sicuramente uno dei protagonisti del nostro campionato e in questa prima parte di stagione si è confermato un calciatore determinante. Le sue qualità tecniche, le sue giocate di alto livello e la capacità di mettersi al servizio dei compagni sono un vero valore aggiunto per il Milan, come dimostrano i 5 assist realizzati nel mede di dicembre dal centrocampista rossonero».