Serie A, Insigne è l’MVP del mese di marzo. De Siervo: «Grandi doti tecniche e di leadership»

Lorenzo Insigne è stato eletto MVP del mese di marzo in Serie A

Grande soddisfazione per Lorenzo Insigne che, grazie alle sue prestazioni con la maglia del Napoli, è stato eletto MVP del mese di marzo in Serie A. A comunicarlo è stato la Lega Serie A: «Il premio MVP di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Lorenzo Insigne. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Crotone, in programma sabato 3 Aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli».

Ha commentare il premio è stato anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A: «Lorenzo Insigne è da anni uno dei Top Player della Serie A TIM, un calciatore in grado di fare la differenza con giocate di classe. Le sue prestazioni nel mese di marzo, con 3 reti e un assist nelle ultime quattro partite, hanno confermato ancora una volta le sue grandi doti tecniche e di leadership, fondamentali nei successi del Napoli».