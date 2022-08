Serie A grandi firme: Napoli e Juve rispondono alle altre big

La prima giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Napoli e Juve, a completare il filotto di successi per le big del nostro campionato

Mai nella storia la prima giornata di Serie A era terminata senza la benché minima sorpresa e con le prime otto dell’ultimo campionato tutte vincenti. Sotto l’ombrellone di Ferragosto, infatti, anche Napoli e Juventus hanno conquistato i primi tre punti andando a emulare quanto già fatto dalle altre big.

E lo hanno fatto con grande scioltezza, mettendo a nudo le difficoltà evidenti di Hellas Verona e Sassuolo, con in particolare gli scaligeri che nel giro di pochi giorni hanno incassato nove reti dalle due formazioni di Aurelio De Laurentiis, Bari e Napoli appunto.

Buona, buonissima la prima di Kvaratskhelia: il georgiano ha distillato lampi di classe, regalando l’impressione di poter far dimenticare Insigne molto più in fretta del previsto. Al netto della fragilità assoluta della difesa di Cioffi, i partenopei sono sembrati collettivo brillante e frizzante alle dipendenze di Lobotka, che non sarà esattamente Iniesta come suggerito da Spalletti ma è cervello sopraffino.

Dopo una mezzoretta di affanni, la Juventus ha invece trovato terreno fertile grazie alla sua nuova coppia gol formata da Di Maria (uscito poi per un problema muscolare) e Vlahovic. L’argentino ha subito fatto intendere quanto possa essere decisivo anche in bianconero, il serbo ha cancellato con un colpo di spugna il finale in apnea della scorsa stagione.