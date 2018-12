Dopo 17 giornate di Serie A sono stati segnati 25 rigori in meno rispetto alla scorsa stagione! L’effetto Var si fa sentire

Il Var è sempre più determinante nel campionato di Serie A, tuttavia, rispetto all’anno scorso, il suo impiego è stato decisamente inferiore considerato anche il cambiamento del regolamento. Per questo motivo, rispetto ad un anno fa, gli arbitri hanno ricorso meno all’utilizzo del Var. Secondo la statistica Opta Paolo su Twitter, dopo 17 giornate di campionato, sono stati concessi 45 rigori in Serie A. Un dato in netto calo rispetto all’anno scorso quando ne vennero concessi ben 70 dopo lo stesso numero di giornate! Un dato che fa decisamente riflettere.