Ex arbitro Marelli: «Gol Belotti? Decisione giusta, poi può piacere o meno la regola»

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sui casi dell’ultima giornata in Serie A:

GOL BELOTTI – «Pobega impatta su Caldara nell’andare ad intervenire sul pallone e quindi sanzionabile da fuorigioco come previsto nel regolamento. E’ così può piacere o meno. A me non piace. E’ una lettura troppo penalizzante per chi attacca. Ma l’arbitro deve attuare il regolamento e Giua ha fatto bene».

CHECK VAR – «Se l’analisi di Maresca è durata troppo al Var, quella di Giua troppo poco al monitor sembra quasi si sia fidato del consiglio del collega liquidando il replay in pochi secondi. Per questo non verrà fermato, nonostante non sia stato perfetto ha fatto comunque una buona gara».

ARBITRI – «Stagione molto positiva anche se il momento importante è ora. Febbraio e marzo sono i mesi dove si decideranno i campionati e quindi aumenteranno le polemiche».

ROCCHI – «Sta facendo bene da designatore. Ha inserito arbitri giovani e anche l’utilizzo del Var mi sembra più coerente».

COMUNICAZIONE AIA – «Credo che progetto del canale che Trentalange ha in mente sia un passo avanti. Poi ci vorrà apertura mentale degli addetti ai lavori e dei tifosi per far sì che funzioni»