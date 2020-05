Serie A, rebus quarantena da risolvere: isolamento singolo o per tutto il gruppo?

Il futuro della Serie A gira intorno al rebus quarantena: in caso di positivo meglio l’isolamento del singolo o di tutto il gruppo

Il futuro della Serie A ruota intorno ad una “semplice” domanda: in caso di nuovo positivo nel gruppo squadra, dovrà andare in quarantena l’intero gruppo o solo il singolo? Serve accelerare per sperare di tornare in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport bisogna capire se è possibile accorciare il periodo di un eventuale stop o meno: due settimane vengono considerate eccessive dal mondo del calcio. In tutto questo non si prevede un intervento di Conte nel breve periodo. È possibile che l’iniziativa del Premier possa avvenire più in là. Magari quando la curva avrà dato altri segnali positivi. Che poi è una speranza che riguarda tutto il Paese e non solo il suo calcio.