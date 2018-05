Strootman verso Roma-Juventus: «Li rispetto, ma voglio i tre punti»

Ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, la Roma è attesa domenica dalla sfida con la Juventus: ecco le parole di Kevin Strootman

Roma-Juventus, 37^ giornata di Serie A 2017/2018: i giallorossi per la matematica qualificazione in Champions, i bianconeri per il settimo scudetto consecutivo. Kevin Strootman ha rilasciato una lunga intervista all’AS Roma match program, ecco le sue parole sulla sfida dell’Olimpico: «Sarà di sicuro una partita difficile. I bianconeri hanno vinto la Coppa Italia e sono forti. Loro vogliono punti per vincere lo scudetto, ma anche noi abbiamo bisogno di quei punti. Daremo tutto per prendere i tre punti, come sempre. Siamo carichi per fare risultato». Prosegue il centrocampista olandese: «Sì, noi vogliamo vincere, proprio come loro vogliono batterci. Dobbiamo essere intelligenti, se al novantesimo siamo pari non mandiamo Alisson in avanti per fare gol!».

Continua Kevin Strootman, parlando della vittoria ormai virtuale del settimo scudetto consecutivo per i bianconeri: «La loro è stata una sfida molto importante, hanno fatto record di punti, insomma hanno fatto una grande stagione. La Juve in Italia è la più forte di tutti, vincono sempre negli ultimi sei/sette anni. Ho molto rispetto per loro. Il Napoli ha fatto una buona stagione, ma non sono riusciti a vincere lo scudetto. Noi, come ho già detto, volevamo lottare per i primi posti, ma abbiamo perso troppi punti in questi mesi invernali».