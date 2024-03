Serie A, incroci importanti per la lotta salvezza. Analisi sulle sfide

Serie A nel ben mezzo di una lotta salvezza molto importante tra incroci, momenti delle varie squadre e una posta in palio altissima

La lotta salvezza di questa stagione è paragonabile ad un vero e proprio piatto di polpette: di vari gusti, ma fatte tutte della stessa pasta e ricetta (lottare per non retrocedere). Metafore culinarie a parte, ci sono incroci abbastanza importanti in Serie A questa giornata: Udinese Salernitana, Verona Sassuolo, Frosinone Lecce ed infine Empoli Cagliari. Non sarà una sfida scudetto come può essere un Juve Inter, ma l’atmosfera e l’importanza è allo stesso modo. Ecco i momenti delle varie squadre analizzando la prossima giornata di Serie A parlando della lotta salvezza.

UDINESE SALERNITANA

La sfida dove il pareggio fondamentalmente non serve a nessuna delle due. L’Udinese non ha ancora vinto una gara interna nel girone di ritorno: tanti pareggi, ma sono le vittorie quelle che tengono lontano dai guai (specialmente quelle davanti al proprio pubblico). Dall’altra la Salernitana con Liverani sembra aver peggiorato la propria situazione, sintomo di una squadra già di base troppo facile. Un colpo esterno potrebbe riaprire i conti, come una sconfitta può condannare soprattutto mentalmente i granata.

VERONA SASSUOLO

Per quanto una squadra possa cambiare molto a gennaio (soprattutto in ottica calciomercato) se la testa è quella giusto si può risalire, anche gradualmente, la china. Lo è la dimostrazione il Verona dove nonostante i vari cambiamenti sta pian piano risalendo vacillando tra il 17° e 18°, togliendosi qualche soddisfazione come pareggiare 2-2 con la Juve e facendo impegnare il Napoli. Dall’altra parte il Sassuolo invece che gli manca proprio la testa nonostante una rosa quanto meno da parte destra della classifica. In soccorso è arrivato Ballardini, ma basterà per sistemare le cose?

FROSINONE LECCE

Due squadre a specchio: tanto fieno accumulato nel girone d’andata da utilizzare come materasso nel ritorno. Non è un caso infatti che abbiano conquistato entrambe 4 punti nel girone di ritorno, per quanto prestazioni ed episodi dubbi abbiano tolto qualche risultato positivo che poteva fare comodo (ad esempio la squadra di Di Francesco contro la Juve).

EMPOLI CAGLIARI

Da una parte l’entusiasmo di chi è risalito e dall’altra invece la convinzione di avere un blocco solido nonostante la classifica dica altro. Claudio Ranieri contro Davide Nicola è un match che si prospetta spettacolare: gli azzurri sono al 13° posto grazie ad un super lavoro di squadra, i sardi freschi di pareggio last minute contro il Napoli che gli ha portati almeno momentaneamente ancora in corsa. Guai a dare tutto per scontato.