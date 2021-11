Serie A, spostare il turno del 20 marzo per favorire l’Italia: l’idea al vaglio

In vista dei playoff di marzo, si starebbe pensando di far slittare il turno di Serie A del 20 marzo per aiutare l’Italia di Mancini

L’Italia di Mancini dovrà passare dai playoff di marzo per strappare il pass per i prossimi Mondiale in Qatar, e questo è un dato di fatto. Ciò che preoccupa ulteriormente, inoltre, è il fatto che fino a tre giorni prima della prima e decisiva partita la Nazionale non si è più riunita dal dopo Belfast. Oltre 4 mesi di nulla totale che potrebbero pesare tantissimo sugli Azzurri.

Per questo motivo, oltre a uno stage a febbraio quando ci sarà la sosta per le ultime partite delle Nazionali sudamericane, si starebbe pensando, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di far slittare il turno di Serie A del 20 marzo così da permettere all’Italia e a Mancini di lavorare almeno una settimana prima del primo playoff. Un’idea al vaglio dalla Federazione per aiutare non solo la Nazionale, ma tutto il movimento calcistico italiano.