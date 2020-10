Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Questa sera in campo contro il Midtjylland

BENEVENTO –Doppia seduta di lavoro per il Benevento. Questa mattina, gli uomini di mister Inzaghi sono stati divisi in due gruppi che alternativamente hanno svolto lavori di forza in palestra e tattica sul campo. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni ad alta intensità con palla. La preparazione alla gara di domenica prossima contro il Napoli proseguirà nella giornata di domani. In agenda una sessione mattutina.

BOLOGNA – Sono ripresi oggi in un pomeriggio di sole gli allenamenti dei rossoblù verso la trasferta di Roma. Lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche per i ragazzi di Mihajlovic, insieme ad alcuni Primavera. Lorenzo De Silvestri ha svolto una seduta differenziata, terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen.

CAGLIARI – Doppia seduta di allenamenti per gli uomini di Di Francesco

CROTONE – Seduta mattutina al centro sportivo per gli squali che continuano a preparare nel migliore dei modi il lunch match di Cagliari (domenica, ore 12:30). La squadra, dopo una prima fase riservata all’attivazione, ha svolto quadrati, possessi, tattica e una partitella finale. Riviere ha iniziato a lavorare parzialmente col gruppo. Per domani è in programma un’altra sessione al mattino, sempre all’Antico Borgo

FIORENTINA – ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari

GENOA – Ottime notizie in casa Genoa. Mimmo Criscito è tornato negativo al Coronavirus.

HELLAS VERONA – Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Alan Empereur, 26enne difensore protagonista – al pari di tutta la squadra gialloblu – di un’ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia con gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019.

INTER – Questa sera in campo contro il Borussia Mönchengladbach senza Achraf Hakimi visto che è risultato positivo al Coronavirus.

JUVENTUS – Palestra e scarico per chi ha giocato ieri, possesso e partitella per il resto del gruppo: questo il menu di oggi. Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

LAZIO – La Lazio tornerà domani in campo. I ragazzi di Simone Inzaghi, in particolare, si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per proseguire la preparazione del prossimo incontro stagionale

MILAN – Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Celtic.

NAPOLI – Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’AZ Alkmaar. Clicca qui per le sue parole.

PARMA – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di forza in palestra seguiti da un’esercitazione tattica a reparti. Andreas Cornelius ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.

ROMA – Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. Clicca qui per le sue parole.

SAMPDORIA – Attivazione, esercitazione tecnico-tattica, doppia partitella a tema con differenti misure dello spazio e trionfo finale delle pettorine verdi. Questo il menù del mercoledì in casa Sampdoria, alle prese con la preparazione all’anticipo di sabato in casa dell’Atalanta. Unico indisponibile per Claudio Ranieri è Manolo Gabbiadini che continua al “Mugnaini” di Bogliasco il proprio programma di recupero fisioterapico e di potenziamento. Domani, giovedì, è in agenda il terzo allenamento mattutino consecutivo

SASSUOLO – Doppia seduta di allenamento per gli uomini di De Zerbi.

SPEZIA – Seduata pomeridiana per i bianconeri.

TORINO – Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino FC in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo. Ancora lavoro personalizzato per Izzo per il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Tutti i test Covid-19 effettuati oggi sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Il programma di domani prevede un allenamento mattutino di rifinitura, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita

UDINESE – Il difensore dell’Udinese, Bram Nuytinck procede a grandi falcate verso il rientro. Dopo l’elongazione del quadricipite riportata qualche settimana fa l’olandese tornerà al centro della difesa a tre di Gotti. Intanto secondo quanto riporta il Messaggero Veneto il club friulano avrebbe pronta la proposta di rinnovo triennale da sottoporre al difensore orange. Il contratto di Nuytinck scade nel 2021 e l’Udinese vuole blindare il pilastro della difesa