Playoff Serie B, il Benevento ad un passo dalla finale nel segno di Insigne

Playoff Serie B, il Benevento supera il Cittadella in trasferta nel segno di Insigne ed è a un passo dalla finale

Playoff Serie B, siamo nel vivo. E nel vivo della propria stagione è soprattutto il Benevento. Che, dopo una stagione sempre a ridosso delle prime posizioni, è adesso ad un passo dalla finale. Fondamentale, in questo senso, il successo esterno di ieri sera in casa del Cittadella.

Una vittoria maturata anche e soprattutto grazie a Roberto Insigne, autore di un campionato da 10 gol e 11 assist finora in prestito dal Napoli. Un rendimento che non gli è stato sufficiente per partire tra i titolari di mister Bucchi, in una partita che ha comunque deciso subentrando a mezz’ora dalla fine: nell’1-2 al triplice fischio finale c’è chiaro il suo marchio, con una rete ed un assist messi a referto.