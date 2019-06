Serie B, scenario clamoroso: una sentenza potrebbe riammettere l’Avellino

Serie B, uno scenario clamoroso si sta facendo largo nelle ultime ore: una sentenza potrebbe riammettere l’Avellino

Una sentenza a dir poco clamorosa, nelle prossime settimane, potrebbe abbattersi sulla Serie B. E non sarebbe certo una novità, a giudicare dalle ultime stagioni. Perché per il 10 luglio è atteso un verdetto dal Tar del Lazio riguardante… l’Avellino.

Il vecchio Us Avellino di Taccone, infatti, potrebbe essere riammesso al campionato cadetto grazie all’iter in tribunale. Peccato che nel frattempo, proprio in seguito alla cancellazione della citata matricola, sia nato l’SSD Avellino di De Cesare, appena promosso in Serie C. Ne scaturirebbe, insomma, una casistica più unica che rara. Ma non certo impossibile, nella Serie B italiana…