Serie B, cinque nuovi positivi in casa Cittadella

Comunicato ufficiale del Cittadella sulla situazione Covid: due calciatori sono tornati a disposizione, ma ci sono cinque nuove positività

Contrastanti notizie in casa Cittadella. Il club veneto ha comunicato la negativizzazione di due calciatori, ma al contempo cinque nuove positività

COMUNICATO – «L’A.S. Cittadella comunica che i due giocatori risultati positivi durante la sosta natalizia si sono negativizzati. Dai tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, sono emersi 5 casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, mercoledì 12 gennaio».