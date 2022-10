Dedica speciale sui social del Genoa per la vittoria dei grifoni contro la Ternana, che si porta in seconda posizione

Il Genoa supera la Ternana e si porta al secondo posto della Serie B. Per i rossoblu decisiva la doppietta di Coda, mentre è di Favilli il gol degli umbri. Su Twitter non è mancato il post dei social media manager dei grifoni per esaltare la vittoria.