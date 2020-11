Serie B LIVE: positivi nella Reggina, le parole di Stepinski

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ASCOLI – Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento: in mattinata Mister Bertotto ha impegnato la squadra in attivazione, in una seduta di forza e in un lavoro tecnico-tattico; nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, i bianconeri hanno svolto una sessione tecnico-tattica e un mini torneo a quattro squadre. Domani è in programma un allenamento alle ore 15:00 al Picchio Village. Tutte le sedute di lavoro si svolgono, per ragioni di sicurezza, a porte chiuse.

SALERNITANA – Sono ripresi questa mattina presso il campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico, seguita da esercitazioni tattiche. La preparazione dei granata riprenderà domani pomeriggio.

VICENZA – La società LR Vicenza comunica che sono risultati negativi per la terza volta consecutiva i tamponi molecolari effettuati ieri al gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Sono inoltre stati sottoposti a tampone Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi oltre a un calciatore aggregato dalla Primavera e tre membri dello staff, tutti trovati positivi dieci giorni fa. Tali

tesserati risultano tuttora positivi e rimarranno dunque in isolamento domiciliare, per poi ripetere il test nei prossimi giorni.

BRESCIA – Sessione mattutina a Torbole Casaglia per i ragazzi di Mister Lopez. I biancoblù si sono concentrati su alcune esercitazioni tattiche sulla fase difensiva per poi terminare l’allenamento con cross e tiri in porta. Assenti, oltre ai Nazionali, Ndoj, Cistana, Fridjonsson e Semprini. L’islandese è più vicino al rientro rispetto agli altri tre che proseguono il loro percorso riabilitativo presso un Centro specializzato del Club. Le Rondinelle si ritroveranno domani alle ore 15.30 per un nuovo allenamento in vista della sfida di sabato contro il Venezia.

ENTELLA – Sarà più lunga del previsto l’assenza dai campi da gioco di Marco Brescianini. Il centrocampista, uscito durante la prima frazione della gara poi persa dalla Virtus Entella contro il Venezia lo scorso sabato, si è sottoposto ad accertamenti accurati che hanno evidenziato un problema al legamento deltoideo della caviglia. I tempi di recupero sono stimati intorno alle 4 o 5 settimane.

REGGINA – La Reggina comunica che due persone dello staff appartenenti al “gruppo squadra”, sono risultate positive al Covid-19 e sono già in isolamento domiciliare.

Come previsto dal protocollo anticovid FIGC, stamane tutto il “gruppo squadra” effettuerà il test sierologico e il tampone molecolare.

LECCE – Le parole di Stepinski a Tuttob.com: «Siamo reduci da due vittorie, tuttavia non abbiamo ancora fatto niente. Diciamo che questi 6 punti sono una buona base da cui ripartire. Il vero campionato però inizia adesso, con tante gare ravvicinate. Se pesa la pressione? La pressione è normale, ogni giocatore dev’essere abituato a conviverci. Puoi avere la pressione di dover vincere lo scudetto, salire di categoria, centrare la salvezza… La pressione c’è sempre. Ma non dev’essere un alibi. Il nostro obiettivo è risaputo, faremo di tutto per centrarlo. L’Europeo 2021 con la Polonia? E’ una domanda che mi pongono in tanti, ma al momento è prematuro parlarne. Dopo 4 gol siglati tra Serie B e Coppa Italia non posso pretendere di essere convocato. Devo ancora segnare tanto. Magari ne riparliamo nell’anno nuovo…».

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata con carattere d’urgenza, attesa la necessità di valutare la gestione dei casi di positività, per mercoledì 18 novembre alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 19 novembre alle ore 9.30

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Campionato Serie BKT: gestione casi di positività e rinvio gare. Protocolli e aggiornamenti conseguenti;

3) Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi triennio 2021/2024: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

4) Impatto del Covid-19 nella gestione societaria;

5) Varie ed eventuali.