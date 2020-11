Serie B LIVE: le date del recupero di Monza-Vicenza e Cremonese-Brescia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ENTELLA – Parla l’attaccante Matteo Mancosu: «Lecce? Una gara tosta. Loro stanno bene e hanno vinto partita contro il Pescara. Hanno pareggiato le prime partite che avevano in pugno e ora non vorranno commettere lo stesso errore. Ancora loro sono scesi dalla Serie A e mantenuto gli stessi elementi e giocheranno per vincere. Occhi aperti controbattere colpo su colpo per raggiungere la prima vittoria in campionato».

RECUPERI SERIE B – La Lega B comunica che il match tra Monza e L.R. Vicenza, valevole per la 3a giornata della Serie BKT, si disputerà mercoledì 2 dicembre alle ore 18. Il derby lombardo tra Cremonese e Brescia, valevole per la 5a giornata, si disputerà invece martedì 8 dicembre alle 15.

LECCE – Il tecnico giallorosso Corini ha registrato lo stop riportato nella seduta d’allenamento mattutina di Stefano Pettinari. Le probabilità di vederlo in campo a Chiavari sono molto basse: il Liguria Corini dovrà rinunciare anche a Felici, Rossettini, Dermaku e Bjorkengren.

PESCARA – Durante la sosta del campionato potrebbe arrivare il passaggio di proprietà in casa Pescara. Secondo quanto riferito dal TGR Abruzzo la trattativa fra Sebastiani e il gruppo acquirente (di cui ancora non si conosce il nome, ma che è rappresentato nel ruolo di intermediario da un noto agente) potrebbe entrare nel rettilineo finale che porterebbe al closing nel corso della prossima settimana. In nuovi acquirenti infatti stanno cercando di stringere i tempi, tanto da aver dato un ultimatum al club abruzzese, per acquisire il pacchetto di maggioranza da Sebastiani, che resterebbe inizialmente con una quota di minoranza per gestire la transizione, tanto da aver individuato in Ciro Polito il profilo a cui affidare la gestione tecnica del club una volta chiuso il passaggio di proprietà.