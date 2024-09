Serie B, i MIGLIORI del sabato. JURIC del Brescia è indemoniato

I voti della Serie B per i miglior in campo di questo sabato di cadetteria: al primo posto Juric

In attesa che oggi vada a completarsi il quadro della quinta giornata, il sabato di Serie B ha messo in evidenza il riscatto del Bari, il poker del Brescia sul Frosinone, il buon successo del Palermo in trasferta e due pareggi. Ecco secondo La Gazzetta dello Sport i migliori in campo.

JURIC (Brescia) – voto 8: «Il protagonista che non ti aspetti: ne segna due, lavora per quattro. Indemoniato».

MANTOVANI (Bari) – voto 7: «Chiude il match firmando il raddoppio. In difesa non sbaglia un colpo».

DI FRANCESCO (Palermo) – voto 7: «Un’autentica iradiddio, semina il panico sulla fascia destra avversaria».

FULIGNATI (Cremonese) – voto 7: «Lo salva la Var e lui salva la Cremonese con almeno tre grandi parate»

ANGELI (Cittadella) – voto 6,5: «Centralmente non passa nulla e si fa apprezzare anche in fase di costruzione».