Serie B, paradosso Empoli: quanti milioni “grazie” alla retrocessione

Serie B, paradosso Empoli: quanti milioni incassati dalla società toscana “grazie” alla retrocessione della scorsa stagione

Benedetta retrocessione. Forse l’aggettivo è un po’ eccessivo, ma rende sicuramente l’idea. Quella di un Empoli che, all’indomani dello scivolone in Serie B che si è consumato proprio all’ultima giornata di campionato, ha visto gonfiarsi le casse societarie.

I toscani, infatti, hanno attinto a piene mani dal celebre “paracadute” che spetta alle società neo retrocesse in Cadetteria. Ma non solo. Perché il club di Fabrizio Corsi si è visto anche costretto ad operare diverse cessioni tra gli elementi più rappresentativi. Una combo che, per ora, ha portato in dote circa 77 milioni di euro.