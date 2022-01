ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie B, rinviate tre partite del weekend. Ecco quali partite non si disputeranno

La Lega Serie B ha disposto il rinvio di tre partite del weekend a causa dei contagi Covid nei gruppi squadra.

Non saranno quindi disputate Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone, che erano in programma domani con inizio alle 14, e Vicenza-Alessandria, che si doveva giocare domenica alle 18.30. In un successivo momento saranno fissate le date dei recuperi.