Serie B, risultati 35° turno: Empoli inarrestabile, si fermano Palermo e Frosinone

Serie B, i risultati del 35° turno: l’Empoli batte la Pro Vercelli e semina le inseguitrici Palermo e frosinone, fermate sul pari da Cremonese e Spezia

Serie B, dopo Foggia-Ascoli (3-0) e Parma-Cittadella (0-0) giocate ieri, oggi sono andate in scena le restanti nove gare del 35° turno. Ben sette su nove i pareggi maturati nelle gare odierne: a vincere sono solo l’Empoli (3-2 al ‘Castellani’ contro il fanalino di coda Pro Vercelli), e la Ternana, con un altisonante 3 a 0 sul campo del Novara. In zona promozione rallentano il Palermo, fermato in casa sull’ 1-1 dalla Cremonese, e il Frosinone, raggiunto dallo Spezia al ‘Benito Stirpe’ con un calcio di rigore nei minuti di recupero.

Rosanero e ciociari, entrambi a 59 punti, sono adesso dietro l’Empoli capolista di 11 lunghezze. In zona play-off, si segnalano i pareggi tra Perugia e Venezia (1-1) e in Pescara-Bari (2-2). Questi gli altri risultati della giornata odierna di Serie B: Brescia-Carpi 1-1, Entella-Avellino 1-1, Salernitana-Cesena 1-1.