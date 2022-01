Serie B, terza dose di vaccino per i giocatori dell’Ascoli: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Comunicato ufficiale dell’Ascoli: il club marchigiano ha sottoposto i propri giocatori al terzo giro di vaccini

L’Ascoli corre ai ripari contro il Covid. Somministrata oggi, come comunicato, la terza dose di vaccino ai giocatori.

COMUNICATO – «Al Picchio Village prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di venerdì sera con la Ternana, valida per il recupero della 19^ giornata di Campionato. Il gruppo è stato impegnato in una seduta tattica e in una partita finale a tutto campo. Intanto questa mattina a staff tecnico e calciatori è stata somministrata la terza dose di vaccino anti Covid-19 presso il centro vaccinale “Casa della Gioventù” ad Ascoli Piceno. Domani è in programma una seduta di lavoro alle ore 15:00 al Picchio Village».