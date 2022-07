Serie B, UFFICIALI le date del prossimo campionato: tutti i dettagli

Sono ufficiali le date del prossimo campionato di Serie B. La serie cadetta scalda i motori

La Lega di Serie B ha dato l’ufficialità per quanto riguarda le date della stagione 2022-2023. Partenza fissata per sabato 13/08 ma c’è una possibilità che la prima giornata venga anticipata di un giorno. Per la fine, chiaramente posta nella primavera del 2023, la data è quella del 19 maggio. La pausa invernale sarà invece tra il 27 dicembre ed il 13 gennaio.

Nel corso della stagione ci saranno due turni infrasettimanali, previsti l’8 dicembre ed il 28 febbraio. A sua volta le soste saranno tre, sempre nel week-end. La prima è fissata per il 24 ed il 25 di settembre. Ce ne sarà poi una il 19 ed il 20 novembre, alla quale seguirà quella del 25 e 26 di marzo.