Serie C, la finale di Coppa di ritorno Catania-Padova a porte chiuse

Il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova si giocherà a porte chiuse: ecco la motivazione

Il Giudice Sportivo ha punito nel peggiore dei modi Catania e Padova in virtù degli scontri avvenuti durante l’andata della finale di Coppa Italia Serie C. In occasione dell’intervallo, i tifosi del Catania sono andati da quelli del Padova creando disordini.

Oltre a multe salatissime ad entrambe le società per il pessimo spettacolo in diretta nazionale (la gara era trasmessa anche sui canali Rai), c’è stata anche la sanzione che tutti speravano non potesse concretizzarsi, ma che ora è realtà: il ritorno si giocherà senza pubblico, a porte chiuse.