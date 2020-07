Serie C, Ghirelli: «Club in difficoltà, senza tifosi non è calcio»

Il presidente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Metropolis. Ecco le sue dichiarazioni

«I club sono ancora più in sofferenza rispetto al passato. Le fonti di finanziamento delle società di Lega Pro sono stadio, botteghino e sponsor. Con gli stadi chiusi viene meno già una fonte primaria. Senza tifosi non è calcio, è un qualcosa di simile ma non è calcio. Le nostre società hanno bisogno del pubblico, sia in termini di passione che in termini economici».