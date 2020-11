Serie C LIVE: i risultati della 9ª giornata di campionato

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Serie C girone B

PADOVA – Le parole di Gasbarro: «Siamo migliorati in tante situazioni a livello di squadra, la difesa è facilitata dalla prestazione di tutti i compagni. Credo che dobbiamo essere contenti e continuare così, a testa bassa. I risultati creano entusiasmo. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà, abbiam saputo soffrire da squadra, dopo che l’abbiamo sbloccata è stata una partita diversa e poi è stato più facile affrontarla. La barba? Domani la taglio per una cosa personale, mercoledì non la rivedrete più. Non la taglio da quando sono arrivato qui. Nasco centrale, ho sempre fatto il centrale, da terzino mi sento adattato. Perugia? Il suo valore è indubbio per la categoria, non guardiamo la classifica, i risultati creano entusiasmo, ma dobbiamo guardare partita dopo partita, testa bassa e pedalare, e tanto».

VIRTUS VERONA – Le parole del tecnico Fresco dopo la sconfitta contro il Padova: «La differenza tra noi e loro è che nel primo tempo abbiamo fatto meglio, ma non siamo riusciti a fare gol, loro nel secondo ne hanno fatti due. Ho visto tanti buoni cross, ma probabilmente dobbiamo essere più presenti nell’area di rigore avversaria. E invece eravamo spesso in uno o due. Se siamo in tre o quattro, uno magari la prende. Invece, loro, alla prima occasione ci hanno fatto gol. Sicuramente dobbiamo migliorare per quanto riguarda soprattutto il gol. Anche se, per migliorare, a volte ci vuole anche tempo. Vedremo già mercoledì di fare un’ottima prestazione per cercare di vincere».

LEGNAGO – Le parole del dg Pretto: «Il Matelica è un’altra sorpresa; una squadra ben attrezzata e con buona fisicità. Alcuni episodi hanno girato a favore, come il gol di testa, un bel gesto atletico. La vittoria è stata voluta, contro una squadra difficile da incontrare».

Serie C girone C

AVELLINO – L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna i calciatori Pasquale Pane, Alberto De Francesco e Andrea Errico hanno praticato esami strumentali. Per Pasquale Pane è stata evidenziata una elongazione all’adduttore della coscia destra. Per Alberto De Francesco uno stiramento di pochi millimetri al gemello mediale della gamba sinistra. Per Andrea Errico uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra. I tre calciatori sono stati immediatamente affidati alle cure mediche e fisioterapiche dello staff sanitario del club.

Rinviata a data da destinarsi Casertana-Vibonese dell’11 novembre

BARI – Le parole del difensore Perrotta: «Sono stati due-tre giorni difficili, si è registrato un caso e la paura è risalita, ora si è rientrati nella normalità anche se siamo in ritiro fino alla gara con la Ternana, dobbiamo essere attenti, non possiamo permetterci distrazioni. Fin quando le cose non succedono a chi ti sta vicino la si vive in modo non reale. Avevamo preoccupazione sì, ma quando è uscito questo caso di positività ci siamo impauriti, ci siamo allenati in diversi gruppi, temevamo ci potesse essere qualche altro positivo. Dobbiamo però continuare a pensare al campo».