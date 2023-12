Serie C, Marani: «Per ogni seconda squadra che entra c’è il sacrificio di un’altra»

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della premiazione del Gala del Calcio

PAROLE – «Penso che sia un impegno che il calcio deve prendersi nei confronti di questi ragazzi che fanno difficoltà a trovare. La Serie C sta facendo un servizio funzionale a tutto il sistema. Per ogni seconda squadra che entra c’è il sacrificio di una squadra che c’è e magari non ci sarà, ma bisogna guardare a un bene più grande che è quello del calcio, dei nostri giovani, del movimento e della Nazionale. Abbiamo tantissimi giovani e italiani in Serie C, stiamo catturando attenzione, consenso e seguito perché ha un’idea precisa di cosa vuole essere. Dobbiamo ragionare di gruppo, ognuno deve cedere qualcosa per il bene di tutti, una cosa che si è mai fatta raramente in passato».