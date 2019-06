Serie C, siamo alle solite: sette club verso l’esclusione dal campionato

Serie C, siamo alle solite: tra presidenti dimissionari e guai economici, sono sette i club a rischio esclusione dal prossimo campionato

Il ritornello è sempre il medesimo. Se possibile, però, quest’anno è iniziato con ancora maggiore anticipo rispetto al solito. Già dieci giorni fa, infatti, il presidente della Lega Pro, Ghirelli, aveva tuonato: «Non so se il prossimo campionato partirà».

In questo scenario, fin dai primi giorni di giugno, ha iniziato a formarsi e inesorabilmente ad allungarsi la lista della squadre a rischio iscrizione per la prossima annata di Serie C. Al momento se ne contano sette, ma non ci sarebbe certo da stupirsi se nelle prossime settimane il numero aumentasse ancora: si tratta (per ora) di Albissola, Arzachena, Foggia, Lucchese, Rieti, Siracusa e Viterbese. Sì, siamo alle solite.