L’attaccante greco Vasileiou entra nella storia del calcio professionistico segnando un gol dopo soli 6 secondi nel Rieti

Si chiama Thomas Vasileiou, gioca nel Rieti, ha 24 anni ed è entrato nei primati. Motivo? Ha segnato il gol più veloce di sempre nel calcio professionistico italiano. Il calciatore greco gioca nel Rieti in Serie C e oggi, nella partita tra Rieti e Siracusa, ha segnato un gol storico dopo solamente 6 secondi di gioco.

Infatti, una volta dato il calcio d’inizio, il difensore Pepe lancia una palla lunghissima che va fino alla trequarti avversaria dove si trova Vasileiou che, sfrecciando in mezzo a due difensori, insacca il gol del vantaggio. I tifosi di casa esplodono di gioia, ma nessuno sa ancora che quel gol entrerà nella storia del calcio italiano. Allo Scopigno di Rieti, il gol di Vasileiou ha infatti superato il precedente record appartenuto a Marotta del Catania in C (gol dopo 11 secondi), ma anche quello di Paolo Poggi, in Serie A nel 2001, dopo 8 secondi.

Incredulo ancora il giocatore: «Non lo sapevo di aver realizzato questo gol storico. Sono davvero lieto e orgoglioso di essere nella storia di un paese con una tradizione calcistica così importante. Dove vorrei giocare? Ci sono molte squadre importanti in Italia quindi è difficile scegliere. Ne devo dire una? Il Milan, ma anche Napoli, Juve e Inter sono ottime squadre. Il mio giocatore preferito? Non saprei scegliere: Messi è il migliore, ma penso che Hazard sia molto forte». Il gol del Rieti non basterà però alla vittoria finale in quanto il Siracusa, ribalterà poi successivamente la partita nel finale vincendo per 2-1.