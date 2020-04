Sibilia: «Giusto fare sforzi per riprendere i campionati»

Il presidente della LND Sibilia ha fatto chiarezza sul futuro del calcio italiano in piena emergenza Coronavirus

Il presidente della LND e vicepresidente della FICG Cosimo Sibilia ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano: «Si è discusso del documento sanitario che riguarda la Serie A, è un protocollo molto restrittivo, di difficile applicazione per le categorie professionistiche più basse. Per i dilettanti il ministro ha detto che vanno presi in considerazioni, ma i numeri sono ancora importanti e c’è bisogno di un’ulteriore riflessione».

«Si sta discutendo per capire quando iniziare gli allenamenti, ma su questo versante la discussione verte anche per quando ci sarà la ripresa dei campionati. Per quanto riguarda la LND siamo in trepidante attesa per avere qualche notizia sulla conclusione dei campionati, anche per l’Eccellenza. Fino a quando ci sarà l’ultima possibilità di giocare, cercherò di perseguirla. Dobbiamo cercare di far dare l’ultima parola al rettangolo di gioco, ma se il protocollo è quello di Serie A, noi non abbiamo le loro capacità. È giusto fare tutti gli sforzi per cercare di raggiungere l’obiettivo», ha concluso Sibilia ai microfoni di Radio Punto Nuovo.