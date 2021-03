L’Atletico Madrid esce agli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea: l’analisi di Diego Simeone – VIDEO

«Io sto bene. Abbiamo faticato sin dall’inizio, ricordiamoci come è andata a Salisburgo, in Germania e in Russia. Dobbiamo accettarlo e non mi nascondo. La realtà è quella che è, dobbiamo guardare avanti e crescere. Abbiamo un futuro roseo e un presente importante. Da questo dobbiamo imparare, ci servirà come insegnamento».