Simeone, Marroccu: «Potrebbero arrivare offerte irrinunciabili»

le parole del direttore sportivo dell’Hellas Verona su Simeone, dopo l’ottima stagione disputata: «Per ora solo chiacchiere informali»

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore sportivo del Verona Francesco Marroccu ha parlato anche di Giovanni Simeone.

SIMEONE – «È un giocatore per il quale potrebbero pervenire offerte irrinunciabili, se le richieste non dovessero soddisfarci resterebbe senza problemi, in caso contrario può anche partire. Al momento però non si è andato oltre le chiacchierate informali, il mercato in Italia deve ancora carburare».