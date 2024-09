Sinner, visita a sorpresa ad una scuola calcio di Brunico – VIDEO

Yannik Sinner, dopo la vittoria agli US Open, ha fatto una visita a sorpresa ad una Scuola Calcio di Brunico, le immagini

Dopo aver vinto gli US Open, Yannik Sinner – primo italiano a riuscire a vincere lo slam di New York – il tennista numero uno al mondo ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza nella sua Brunico.

Sorpresa! Al campo spunta Jannik #Sinner 🤩 Il campione altoatesino passa a trovare alcuni piccoli calciatori a Brunico durante gli allenamenti, scambiando con loro qualche parola 💙 Immaginate l’emozione di questi bimbi 🥺

Per l’occasione il tennista, tifoso del Milan, ha visitato a sorpresa la scuola calcio del paese: un momento di festa per i bambini e un grande esempio per poter inseguire i propri sogni.