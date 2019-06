Sirigu alla conquista dell’azzurro: sarà titolare in Nazionale

Sirigu alla conquista dell’azzurro: sarà titolare con la Nazionale di Mancini dopo una stagione eccellente al Toro

Ribalta azzurra. Quantomai meritata per Salvatore Sirigu, uno che con i guanti ci ha sempre saputo fare ma che a lungo si è disimpegnato nell’ombra. Non in questa stagione, però, in cui con il Toro è stato uno dei principali artefici di un eccellente campionato concluso al settimo posto.

La ricompensa, ora, arriva sotto forma di maglia da titolare della Nazionale. Complice l’infortunio occorso a Donnarumma, infatti, sarà l’estremo difensore sardo a difendere i pali dell’Italia di Mancini negli impegni con Grecia e Bosnia verso Euro2020. Un obiettivo, anche questo, decisamente alla portata di Sirigu.