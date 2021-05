Siviglia Athletic Bilbao 0-1: sconfitta pesante, -6 dalla vetta della Liga

Il Siviglia cade in casa contro l’Athletic Bilbao e compromette la corsa alla Liga: ora è a -6 dall’Atletico Madrid in vetta. I dettagli

Inaki Williams potrebbe compromettere la corsa alla Liga del Siviglia. Gli andalusi cadono in casa al 90′ per la rete dell’attaccante dell’Athletic Bilbao ed ora scivolano in classifica come punteggio.

Siviglia sempre quarto ma ora a -6 dall’Atletico Madrid e a -4 da Real Madrid e Barcellona. Piove sul bagnato poi: ammonito Lopetegui, quinta sanzione per il tecnico che non sarà in panchina contro il Real Madrid.