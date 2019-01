Siviglia-Atletico Madrid: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Siviglia-Atletico Madrid, 18ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 18° giornata della Liga riserva uno degli incontri più interessanti del campionato, mettendo a confronto due squadre che occupano, rispettivamente, la terza e la seconda posizione in classifica, il Siviglia e l’Atletico Madrid. A poca distanza dal Barcellona capolista, in vetta a quota 37 punti, le due inseguitrici stanno conducendo un girone d’andata più che positivo e, in parte sorprendente, almeno per i padroni di casa. Stando ai risultati delle ultime partite, la squadra di Simeone sembra arrivare da una condizione migliore, dal momento che nelle ultime tre partite è riuscita a ottenere tra successi convincenti e non perde dallo scorso settembre (unica sconfitta in campionato). Il cammino fin qui quasi perfetto degli uomini di Machin, invece, ha visto un parziale rallentamento nell’ultimo periodo, con qualche pareggio di troppo. Due grandi assenti per parte: Vazquez, squalificato, e Diego Costa, infortunato. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Siviglia-Atletico Madrid: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 16.15

Siviglia-Atletico Madrid: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Siviglia-Atletico Madrid: probabili formazioni e pre-partita

SIVIGLIA (5-3-2): Vaclík; Escudero, Sergi Gómez, Carriço, Kjaer, Jesus Navas; Roque Mesa, Banega, Sarabia; Vázquez, Sarabia; André Silva, Ben Yedder.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Saul Niguez; Thomas Partey, Koke, Rodri, Lemar; Correa, Griezmann.

Siviglia-Atletico Madrid Streaming: dove vederla in tv

Siviglia-Atletico Madrid sarà trasmessa a partire dalle ore 16.15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.