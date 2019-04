Siviglia, Caparros choc: «Ho la leucemia, ma continuo ad allenare!»

L’allenatore del Siviglia Caparros annuncia di soffrire di leucemia. Il tecnico ci scherza su, e non vuole lasciare la panchina

Al termine di Real Valladolid-Siviglia, Joaquin Caparros ha rivelato di soffrire di leucemia. Il tecnico lo ha ammesso nel post partita e ha scherzato così sulla grave malattia:«Sapete tutti che a me ribolle il sangue. C’è stato uno scontro tra sangue rosso e sangue bianco e mi hanno detto che soffro di leucemia cronica. La cosa non m’impedisce di godermi la mia professione, posso continuare a fare una vita normale. Non mi sto sottoponendo ad alcun trattamento, e ci tengo a ringraziare il presidente Castro e il direttore sportivo Monchi per l’opportunità che mi offrono, e naturalmente tutti i giocatori».

Caparros non tornerà sull’argomento, come ha ammesso lo stesso tecnico del Siviglia:«Non parlerò più della cosa, ho solo voluto dire questa cosa perché tutti siano tranquilli di fronte alle voci che circolano».