Siviglia, l’ex Juve Dani Alves potrebbe tornare in Liga: il 36enne riabbraccerebbe la squadra dell’esordio in Europa

Secondo quanto riportato da Fox Sport, l’ex Juventus Dani Alves starebbe vagliando l’ipotesi di tornare a Siviglia per la prossima stagione, dove ha vinto ben due coppe e una supercoppa UEFA.

Per il terzino infatti sarebbe un ritorno a casa: è con il club andaluso che nel 2002 ha fatto il suo esordio in Europa. Dopo l’addio al Paris Saint-Germain il ritorno in Liga potrebbe rivelarsi una scelta interessante per il brasiliano.