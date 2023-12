Siviglia, ribaltone in panchina: Diego Alonso sarà esonerato

Ribaltone in panchina in casa Siviglia: il club spagnolo è pronto a cambiare ancora allenatore esonerando Diego Alonso

Come riferito da Fabrizio Romano, il Siviglia è pronto a cambiare ancora una volta allenatore dopo il ko contro il Getafe per 3-0. Via Diego Alonso, che nella sua esperienza andalusa ha profondamente deluso.

Solo due vittorie in Coppa di Spagna, mentre nessun successo è arrivato in Liga e in Champions, lì dove è arrivato quarto nel suo girone.