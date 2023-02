Skriniar alla prova più dura, convincere San Siro

Milan Skriniar rientrerà in gruppo per la partita contro il Milan, ma la prova più dura sarà convincere San Siro

Milan Skriniar rientrerà in gruppo con l’Inter per la partita contro il Milan, ma la prova più dura sarà convincere San Siro.

Il difensore non ha accettato il rinnovo, in estate andrà al Psg e il pubblico non ha gradito come si è comportato. Lo stadio dopo averlo coccolato e avergli dedicato striscioni e cori si è visto preso in giro. Ora la prova più dura dello slovacco sarà convincere San Siro con le sue prestazione nonostante un futuro già deciso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.