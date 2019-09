Skrtel trova subito una nuova squadra: ufficiale il prestito al Basaksehir, squadra turca. Ecco l’annuncio dell’affare – VIDEO

Martin Skrtel si è reso protagonista, più che per le sue gesta in campo, per le peripezie fuori dal campo in ambito calciomercato. Lo slovacco ex Liverpool era arrivato all’Atalanta, salvo poi salutare tutti dopo 24 giorni.

Rescissione del contratto e subito una nuova firma. Skrtel, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Istanbul Basaksehir. Il difensore classe 1984 è stato subito sostituito all’Atalanta da Simon Kjaer.