Sky, Ibarra: «Diritti tv? Nessuno avrà l’esclusiva della Serie A»

L’ad di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato dei diritti tv della Serie A attraverso un’intervista rilasciata a L’Economia

L’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha parlato dei diritti tv della Serie A. Il dirigente ha incominciato a parlare dal divieto di esclusive delle partite sul web. Ecco le sue dichiarazioni:

«La decisione del Consiglio di Stato è opinabile e abbiamo presentato ricorso. La sentenza non intacca i diritti già acquisiti, ed è importante. Quando ci sarà l’asta dei diritti della serie A per il 2021-2024, dovrà vigere la non esclusività per il web. Si tornerà all’esperienza del campionato 2015-2016 quando nessuno aveva l’esclusiva».