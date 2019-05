Daniele Adani verso il divorzio con Sky: l’ex difensore non confermato nel parco opinionisti dopo le liti con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Vicino il passaggio a DAZN

Per Daniele Adani sarebbe quasi ufficialmente giunta a conclusione l’avventura con Sky Sport: l’opinionista televisivo, protagonista nelle ultime settimane di frecciate e liti con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, non dovrebbe essere confermato in vista della prossima stagione dalla piattaforma satellitare. A far riflettere i vertici dell’azienda di Rupert Murdoch circa il futuro dell’ex difensore soprattutto i numerosi screzi occorsi non soltanto con Allegri, ma pure con altri allenatori (non ultimo quello della Fiorentina Vincenzo Montella) e le vicende legate al commento tecnico di alcune gare, come quella di inizio stagione tra Inter e Tottenham con una esultanza giudicata dai più sin troppo eccessiva per una telecronaca imparziale.

Adani dovrebbe comunque rimanere in ogni caso in televisione: per lui sarebbe pronto un contratto con DAZN, emittente del gruppo Perform che detiene in diritti di alcune partite della Serie A (e non solo), che già l’anno scorso aveva strappato alla concorrenza dell’emittente satellitare Diletta Leotta. Nella squadra di opinionisti di Sky sono invece confermati Fabio Capello e Andrea Pirlo (quest’ultimo però potrebbe abbandonare nelle prossime settimane in caso di approdo in Federazione come vice di Roberto Mancini).