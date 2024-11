Liverpool, Slot si sfoga: «Perdere Salah, Van Dijk e Alexander Arnold? Ecco cosa penso»

Le parole di Arne Slot, tecnico del Liverpool sul rischio di perdere a parametro zero determinati giocatori. Lo sfogo dell’allenatore dei Reds

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa su quelli che potrebbero essere le cessioni a parametro zero di Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold.

LE PAROLE – «Sarebbe strano se non avessi alcun contributo, ma ora sono un allenatore, non più un manager. In generale, le situazioni contrattuali vengono discusse dalle persone che dovrebbero parlarne. Io sono uno di loro, ma non dovrei parlarne in pubblico. Ne parlo con Richard ed è quello il luogo in cui dobbiamo parlarne, non davanti a un microfono».