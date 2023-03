SOCIAL CALCIO – Il vicepresidente del Galatasaray: «Zaniolo preso a metà prezzo». La reazione dei tifosi della Roma

SOCIAL CALCIO – Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato dell’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma

Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato dell’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma durante la riunione annuale dell’assemblea generale: «Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima del nostro acquisto. L’abbiamo comprato l’ultima sera per 15 milioni di euro, a metà prezzo, con un contratto di 5 anni e il primo pagamento a novembre». Ecco le reazioni dei tifosi giallorossi sul web.

Tenetevelo stretto stretto, non lasciatelo andare via — Cap. Levi (@PSLRZ83) March 25, 2023

Tenetelo li mi raccomando — Fabio (@fabiocovili) March 25, 2023

Hai ragione presidente hai ragione, tutto vostro, grande affare — Don Friedkin 🇮🇹🇦🇱 (@Don_Friedkin) March 25, 2023

Poi ancora Timur: «Abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni per 15 milioni di euro perché il suo contratto sarebbe scaduto l’anno prossimo e perché ha lasciato Roma dopo una lite con la squadra e i suoi tifosi. Non un centesimo è uscito dalle nostre tasche. Con la Roma non avrebbe potuto giocare per 6 mesi e il suo contratto sarebbe rimasto di un anno».