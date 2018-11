Il Torino questa sera in campo a Cagliari. I granata dovrebbero puntare nuovamente su Roberto Soriano

Il Torino scenderà in campo questa sera a Cagliari per il Monday night della 13esima giornata di Serie A. I granata affronteranno i rossoblù alla Sardegna Arena e proveranno a portare a casa i 3 punti per il proprio mister, Walter Mazzarri, colpito da un malore negli ultimi giorni. Il tecnico non sarà in panchina contro i sardi. Al suo posto il fidato vice Nicolò Frustalupi. Il vice di Mazzarri ritroverà questa sera Soualiho Meité, di rientro dalla squalifica, ma non ci sarà Tomas Rincon, elemento fondamentale per i granata, proprio per squalifica. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Roberto Soriano.

Il centrocampista, uno dei colpi di mercato, non si è ancora adattato agli schemi di Walter Mazzarri e sta faticando più del dovuto. Tutti si aspettavano un altro rendimento da parte dell’ex centrocampista di Villarreal e Sampdoria, ma sinora il mediano non ha brillato. Mancherà Rincon e nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Soriano, in vantaggio in questo momento su Lukic. Frustalupi ritrova Ansaldi a 92 giorni dall’ultima volta (ultima presenza il 26 agosto contro l’Inter, per lui solo 22 minuti in questa sfortunata stagione). Il jolly difensivo dovrebbe giocare dal 1′ minuto e dovrebbe agire sulla fascia sinistra. Una potenziale fonte di cross per il Gallo Belotti, pronto a ricevere palloni importanti in area di rigore.