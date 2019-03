Il tecnico del Benfica, Bruno Lage, ha convocato Adel Taarabt in Prima squadra per la prima volta da quando è tesserato con i lusitani

Sorpresa e stupore per tutti nell’apprendere come fra i giocatori convocati dal tecnico del Benfica Bruno Lage per la sfida di campionato contro il Tondela appaia, per la prima volta da quando è tesserato con le Aquile, ovvero dal 2015, anche il trequartista marocchino ex Milan e Genoa Adel Taarabt.

Tesserato con i lusitani dal 2015, quando lasciò il QPR per firmare un contratto quinquennale, l’ex rossonero non aveva mai avuto prima l’opportunità di poter giocare una partita ufficiale con la formazione portoghese e nel gennaio 2017 era tornato in prestito in Serie A con la maglia del Grifone (28 presenze e 2 gol in un anno e mezzo) dopo aver collezionato 16 presenze e 2 reti complessive con il Milan nel 2014.

Per Taarabt, che a gennaio è stato vicino al trasferimento al Frosinone, forse la fine di un lungo incubo. Il Benfica è protagonista di un’avvincente testa a testa con il Porto per la vittoria del campionato portoghese, visto che le due squadre sono appaiate al vertice a quota 63 punti.